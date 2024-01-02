ABB'den Cumhuriyet'in 100. yılında 1923 adet mısır silajı desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında 1923 adet mısır silajının dağıtımına başladı. BAKAP Tarım Kampüsü’nde yetiştirilerek paketlenen mısır silajları 24 ilçede 40 yaş ve altı hayvan yetiştiricilerine dağıtılacak.

Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretime katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yerli üreticiye tohumdan fideye, mazottan gübreye kadar pek çok konuda destek veren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ‘Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında 1923 adet mısır silajı desteği’ sloganıyla BAKAP Tarım Kampüsü’nde hasadı yapılıp paketlenen mısır silajlarını 40 yaş ve altı hayvan yetiştiricilerine dağıtmaya başladı.

Gölbaşı’nın Karaoğlan bölgesinde bulunan Türkiye’nin en büyük Tarım Kampüsü’nde yetiştirilen mısır silajları 24 ilçede 247 kırsal mahalledeki üreticilere dağıtılıyor. 992 bin 500 ton mısır silajı Hayvan Varlığı Belgesi ile İşletme Tescil Belgesi’ne sahip 40 yaş ve altı 397 üreticiye yüzde 100 hibeyle dağıtılıyor.