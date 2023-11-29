ABB'den engelli vatandaşlara 100 simit camekanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, en az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip vatandaşlara “100 adet simit camekanı dağıtımı” için kura çekilişi düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara hem ekonomik yönden destek sağlamak hem de sosyal hayata adapte olabilmeleri amacıyla bu sene de “100 adet simit camekânı dağıtımı” için kura çekilişi düzenledi. Zabıta Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine, gelir testinden geçen 319 vatandaş katıldı. Kurada isimleri belirlenen 100 kişi 11-25 Aralık 2023 tarihleri arasında Zübeyde Hanım Mahallesi Zabıta Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Önceki yıllarda edindiğimiz tecrübelere göre engelli vatandaşlarımız buradan hem belirli miktarda gelir elde ediyor aynı zamanda sosyalleşmeleri konusunda da büyük katkı sağlıyor. Bu yıl toplam 441 engelli vatandaşımızın başvurusu oldu. Bununla ilgili gerekli gelir testi çalışmalarını yaptıktan sonra 319 engelli vatandaşımızın simit camekanı çekilişine katılmaya hak kazandığını gördük. Noter, Halk Ekmek ve Engelliler Federasyonuyla yaptığımız çalışma kapsamında bugün çekilişle 319 vatandaşımızın 100’ü asil olarak kazanmış oldu. Bu vatandaşlarımız arasından daha sonra vazgeçen veya camekânını iade etmek isteyen olursa geri kalan 219 engelli vatandaşımız sırayla yedek olarak simit camekanı almaya hak kazanacak”

Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği ABB TV ve Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekanları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.