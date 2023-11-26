ABB'den kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’ kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Ankara Metrosu ve otobüslerde ‘Şiddete Tolerans Yok’ sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyasından ‘Şiddetsiz İletişim Konferansı’na, Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı gösterisinden Atakule’ deki ışıklandırmaya kadar düzenlenen pek çok etkinlikte Başkentli kadınlar bir araya geldi.

Metro ve otobüslerdeki tutamaçlara ‘Şiddete Toleransımız Yok’ kartları asıldı

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile EGO Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Ankara Metrosu ve otobüslerde bulunan tutamaçlara, şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim bilgileri ve Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sağladığı hizmetlerin yer aldığı kartlar asıldı. EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök yapılan çalışmalarla ilgili, ‘‘Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası kapsamında farkındalık çalışması yaparak güzel bir çalışmaya imza attılar bizler de EGO Genel Müdürlüğü olarak metro istasyonlarımızdaki tutamaç ve afişleri alanlarımızda yer verdik’’ derken, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevi Şefi Melike Uslu Taş ise şunları söyledi:

“ABB Kadın Danışma Merkezi olarak, kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları yürüttük çok yoğun emekler harcadık, dilimize yerleşmiş aslında kalıpları, yıkmak adına onları toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olacak şekilde değiştirmeyi amaçladık. Aynı zamanda kadın danışma merkezimizin de tanıtımını yaparak şiddete uğradıkları zaman nereden ve hangi konularda destek alabileceklerini göstermeye çalıştık.”

’Şiddetsiz İletişim’

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi, ise ‘Şiddetsiz İletişim’ konulu seminer düzenledi. Seminerde, Kadın Danışma Merkezi’nin işleyişi ve hizmetleri hakkında katılımcılara sunum yapıldı ve ayrıntılı bilgi verildi. Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen konferansa Ankara Büyükşehir Belediyesi birimlerinde çalışan personeller de katıldı. Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Dilek Avcı seminerde, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilişkilerde şiddeti önlemeye yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk’’ derken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise, ‘‘ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Kamu kuruluşlarında ve ailemizde bireyler arasında şiddetsiz iletişim yollarını dinlemek için bir araya geldik. Konferansımıza Zabıta Dairesi ve birimlerinde çalışan tüm arkadaşlarımızı davet ettik” ifadelerini kullandı.