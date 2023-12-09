ABB'den olası afetlere karşı 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı muhtemel afetlere karşı hızlı ve daha etkin müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini “Gezici Afet Koordinasyon Merkezi”ne dönüştürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini “Gezici Afet Koordinasyon Merkezi”ne dönüştürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kendi atölyesinde başlattığı projeyi 12 personelle birlikte 60 günde tamamladı.

TIR içerisinde oluşturulan depolama alanlarında; afet durumunda kullanılacak itfaiye ekipmanları, arama kurtarma ekipmanları, arka ve yan cephelerinde bilgilendirme ekranları, cepheye yerleştirilen bölmelerde ise çay ve çorba servis alanları yer alıyor. Çalışma alanlarında ise açılır kapanır sistem ile oluşturulan çatı açıldığında 35 metrekarelik yatakhaneye dönüşüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında Mimar olan Beyzanur Yurt, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Ülkemizde son zamanlarda yaşanan afetlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Gezici Afet Koordinasyon Merkezi yapmaya karar verdik. Atıl durumda bulunan TIR dorsesi gerekli donanımlar eklenerek proje kapsamında dönüştürüldü. Açılır kapanır hidrolik sisteme sahip TIR, üstü açıldığında 25 kişilik konaklama alanı ile yan bölmeleri açıldığında toplantı salonu ve dinlenme alanlarından oluşmaktadır. TIR içerisinde oluşturulan depolama alanlarında, afet durumunda kullanılacak ekipmanlar bulunmaktadır.”