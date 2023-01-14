ABB'den tehlikeli madde taşımacılığında yeni kurallar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, UKOME tarafından başka şehirden gelen tehlikeli madde taşıyan araçların 06.00-22.00 saatleri arasında şehir içinden geçişleri yasaklanırken, bu zaman aralığında geçecek araçların çevre yolunu kullanması kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin daha düzenli ve konforlu olmasını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da trafik güvenliğinin sağlanması için aldığı yeni kararları hayata geçiriyor.

"Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" doğrultusunda UKOME tarafından alınan kararla; yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, şehir dışından gelip şehir içinden geçişleri saat 06.00-22.00 arası yasaklanırken, bu zaman aralığında geçecek araçlara çevre yolunu kullanma zorunluluğu getirildi.

Güzergah izin belgesi şartı

Yeni düzenlemeyle birlikte tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücüler, Ankara’da bazı cadde ve bulvarlara giriş yapamayacak. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda söz konusu araçların giriş yapamayacağı güzergahlar ise şöyle belirlendi:

Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Dikmen Caddesi’nin Genel Kurmay Kavşağı ile Polisevi Kavşağı arası, Cemal Gürsel Caddesi, Çankırı Caddesi, Çankaya Caddesi, İnönü Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Olgunlar Caddesi, Dr. Mediha Eldem Caddesi.

Şehir merkezine gündüz saatlerinde girme mecburiyeti bulunan tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinde ise ABB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından verilecek "güzergah izin belgesi" almaları şartı aranacak. Bu araçları kullanan sürücülere trafiğin yoğun olmadığı 10.00-16.00 saatleri arasında izin verilecek ve bu konuda emniyet trafik denetim birimleri bilgilendirilecek.