ABB'nin parkur hazırlık kursları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Jandarma, Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve Bekçilik sınavlarına katılacak adaylara yönelik 31. dönem başlattığı “Ücretsiz Parkur Hazırlık Kurs” desteğine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak yürüttüğü ücretsiz sınav hazırlık kurslarına 2023-2024 eğitim döneminde 421 aday başvuruda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğünün Spor Fiziki Yeterlilik Sınavına hazırlanan adaylar, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 6 ile 9 ay süren ücretsiz eğitimleri sonucunda yüzde 95 başarı elde ediyor. Kurslardan; 2020 yılından bugüne kadar toplam 4 bin 271 aday yararlanırken, 2023-2024 eğitim döneminde ise 421 aday başvuruda bulundu.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Artuç, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından beşincisini düzenlemiş olduğumuz POMEM, Jandarma, ASEM, MSÜ ve Bekçiliği sınavları kurslarımız bu dönem 421 kursiyerimiz ile Sincan Aile Yaşam Merkezi salonunda devam etmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğini önemseyen Belediyecilik anlayışımızla kurslarımız ücretsiz olup alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz 4 dönemde yüzde 95 başarı oranında kursiyerlerimize hayallerine kavuşmalarında yardımcı olduk.”