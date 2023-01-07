ABB'nin Tarihi Ulus Kent Merkezi projelerinde inşaatlar devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Ulus Kent Merkezi’ni yeniden canlandırmak için hayata geçirdiği projelerden; Görme Engelliler Müzesi, Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları inşaatı devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihini gün yüzüne çıkaracak projelere imza atmaya devam ediyor. Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde yer alan ve Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi’nde yapımına başlanan “Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları” projesi inşaat çalışmasının yüzde 70’i tamamlandı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Türkiye’nin ilk “Görme Engelliler Müzesi” de yapılacak. Müzedeki eserler, Türkiye’nin çeşitli müzelerinde sergilenen seçkin eserlerden oluşacak.

Proje; görme engellilerin bilgiye ulaşmasındaki güçlüklerin önüne geçilmesi, kültürel açıdan toplumsal bir hafıza oluşturulması ve herkes için müze anlayışının gelişmesi açısından Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip olacak.

ABB ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde yer alan tescilli bir vakıf eseri olan ve 19. yüzyılda inşa edilen tarihi “Hamidiye Camisi”nin birebir aynısının yapılması ve yeniden Başkent tarihine kazandırılması için rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarına başlandı.