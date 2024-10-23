ABB, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.

ABB, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.

ABB’den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb