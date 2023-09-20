ABB ve Gazi Üniversitesi arasında Ulus Teknoloji Merkezi için protokol imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Gazi Üniversitesi ve Gazi Teknopark, Ulus Teknoloji Merkezi’nde yerini alacak üçüncü kuluçka merkezi için iş birliği protokolü imzaladı.

Ulus Teknoloji Merkezi’nde girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimciler ile kuluçka düzeyindeki firmaların ihtiyaçları karşılanacak. Bilişim sektörüne destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez Gazi Üniversitesi ve Gazi Teknopark ile üçüncü kuluçka merkezi olacak “Ulus Teknoloji Merkezi” için iş birliği protokolü imzaladı.

Ulus İş Hanı’na yapılacak merkezin bir katı Bilkent Üniversitesine, bir katı ise Gazi Üniversitesine tahsis edilirken merkezde; girişimciliğe adım atmayı planlayan ya da yeni adım atmış olan bireysel girişimcilerin ve kuluçka düzeyindeki firmaların, ihtiyaçları olan desteklerin sağlanarak nitelikli, ticarileşme seviyesine gelmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak şirketlere dönüşmesi hedefleniyor.

Yavaş: “Ankara’nın sanayisine, ekonomisine çok büyük katkısı olacak”

Başkanlık makamında gerçekleşen törende protokolü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız imzaladı.

Bilkent Üniversitesi ile yapılan protokolün ardından üçüncü kuluçka merkezinin de Ankara’ya hayırlı olmasını dileyen Yavaş, “Bizim 5. teknoloji merkezimiz oldu bu şekliyle Kuzey Yıldızı, Dikmen Vadisi, Ansera İş Merkezi var orada da gençlerin kolay bulamayacağı üst düzey kursları veriyoruz. 2 tane de Ulus’ta oldu. Hem Ulus’un kalkınmasına katkısı olacak hem de Ankara’nın sanayisine, ekonomisine çok büyük katkısı olacak diye düşünüyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

Yıldız: “Birçok konuda destekliyorsunuz bizleri”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise, “Gazi Üniversitesinin böyle bir yerinin olması bizim için önemli... Büyükşehir Belediyesi olarak birçok konuda destekliyorsunuz bizleri. Ulus’ta bize bir katı tahsis etmeniz bizim için bir açılım olmuş oldu Gazi Üniversitesi olarak. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde daha güzel işlere de imza atmış oluruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Merkezde; konferans salonundan dinlenme alanlarına, yüksek hızlı internetten mobilyalı girişimci ofislerine kadar her şey yer almakta. 0-3 yaş firmalara yer verilecek olan kuluçka merkezinde üniversite öğrencileri, akademisyenler başta olmak üzere genç girişimci ve girişimci adaylarına henüz kalabalık olmayan kuluçka firmalarına da yer verilecek.

Merkezde, sadece fiziki destek değil aynı zamanda girişimcilerin ve girişimci adaylarının; danışmanlık, mentorluk, iş geliştirme görüşmeleri, yatırım ortamı gibi etkinliklerle iş hayatına hazırlanmalarına katkı da sağlanacak. Girişimcilere; hibe destekleri ve teşviklerden, iş hukuku ve sözleşme hukuku konularına, mali aktivitelerden fikri mülkiyet hakları konusuna, iş geliştirme ve potansiyel müşteriye erişimden yatırıma erişim konusuna kadar pek çok konuda da destek verilecek.