- Haberler
- Asayiş
- ABB'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı
ABB'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilmeye başlandı
Ankara'da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler sağlık muayenesinden geçirilmeye başlandı.
Ankara’da kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler sağlık muayenesinden geçirilmeye başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde sağlık muayenesinden geçirilmeye başlandı.