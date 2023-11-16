ABB, Yenimahalle'ye bir yeşil alan daha kazandırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenimahalle’de yıllardır atıl durumda olan 30 bin metrekarelik alanı vatandaşların talebi doğrultusunda park haline getirerek kullanıma açtı.

Ankaralılara daha sağlıklı ve keyifli yaşam alanları sunmak adına birçok projeyi program dahilinde hayata geçiren ABB, başkentteki yeşil alan ve sosyal tesislerin sayısını artırmaya devam ediyor. Ekipler, Yenibatı Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine yıllardır atıl vaziyette duran 30 bin metrekarelik alanı spor sahalarından bisiklet yollarına pek çok donatının bulunduğu bir park hâline getirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı teknik personelinin projesini çizdiği park, kısa sürede Yenimahalle’ye kazandırıldı.

Mahalle sakinlerine aileleriyle birlikte güzel zaman geçirme imkânı sağlamak amacıyla planlanan Yenibatı Parkı’nda futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi çeşitli spor sahalarının yanı sıra çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, koşu alanları, oturma üniteleri ve açık otopark bulunuyor.