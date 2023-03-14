ABD'de banka iflasları altını hareketlendirdi

Altın fiyatları yükselişe geçti. ABD’de yaşanan banka iflasları güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Ons altın, küresel piyasalardan gelen haberler sonrası 1 buçuk ay aradan sonra 1900 dolar seviyesini aştı. Ons altındaki yükseliş gram altına da yansıdı. Gram altın bin 187 lira seviyesini gördü.

İç piyasada kâr satışları geldi

Altında yaşanan yükseliş iç piyasayı da hareketlendirdi. Altının yükselişini fırsat bilen bazı vatandaşlar kâr satışı için Kapalıçarşı’nın yolunu tuttu. Kapalıçarşı’da çeyrek altın bin 945 lira, yarım altın 3 bin 888 lira, tam altın 7 bin 751 liradan satılıyor.

Altında yükselişle birlikte kâr satışlarının görüldüğünü ifade eden Kapalıçarşı kuyumcusu Can Güzeliş, "Ons altının 1900 dolar seviyesini kırmasıyla gram altın bin 180 liralara kadar çıktı. İç piyasada kâr satışları da geldi. Altın yatırımcısına her zaman için altının güvenli bir liman olduğunu söylemek istiyorum. Altında ilerleyen dönemlerde yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. Panik satışları yapmasınlar, altını uzun vadeli olarak düşünsünler. Gram altın bin 180 liradan, çeyrek altın bin 920 liradan, yarım altın ise 3 bin 840 liradan işlem görüyor" dedi.

Altında yaşanan hareketlilik ile ilgili açıklama yapan Güzeliş, "Uluslararası piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak altın yükselişe geçti. ABD’de bankacılık krizi yaşanması gram altının yükselişinde etkili oldu. ABD hükümeti bu bankalardaki mevduat sahiplerini koruyacağını açıkladı. Bu açıklamayla dalgalanma biraz olsun azaldı diyebiliriz. Bu krizle paraya olan güven sarsıldı. Dolayısıyla altın gibi fiziksel emtialara ilgi arttı. Altın güvenli liman olarak görüldüğü için talep arttı. Uzun bir aradan sonra ons fiyatı 1900 dolar seviyesini kırdı. Bu da TL bazında altının yukarı yönelmesine sebep oldu" ifadelerini kullandı.