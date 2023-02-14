ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Kendall, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’nin yabancı misyonlarında taziye defteri açıldı. ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzalayan Kendall’a ziyaretinde Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan eşlik etti. Ziyarete ilişkin Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek deprem felaketinin kurbanları anısına açılan taziye defterini imzalayan ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall’a içtenlikle teşekkür ederiz. Müttefikimiz ABD’nin bu zor zamanımızdaki desteği ve dayanışması için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.