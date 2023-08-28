ABD'li forvet Nared, İzmit Belediyespor'da

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li forvet Jamie Nicole Nared'i kadrosuna kattı.

ABD'li forvet Nared, İzmit Belediyespor'da
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD’li forvet Jamie Nicole Nared’i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan İzmit temsilcisi, 28 yaşındaki oyuncu Jamie Nicole Nared’i renklerine bağladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Deneyimli basketbolcu, bugün Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezonda takıma katkı vermek istediğini belirten Nared, maçları sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.