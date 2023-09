ABD merkezli LACP'den Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu'na 4 ödül

TAKİP ET

Tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu yürüterek geleceğe değer oluşturan Kibar Holding, sürdürülebilirlik hedeflerindeki ilerlemeyi ve dünyaya sunduğu katkıyı her yıl şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşıyor.

‘2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ çerçevesinde hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Kibar Holding, kurumsal sürdürülebilirlikte şeffaflığın yanı sıra hesap verebilirliğin kapsamını da genişletiyor. Bu doğrultuda hazırladığı 2022 Sürdürülebilirlik Raporu alanında örnek teşkil ediyor.

ABD’de ‘İletişimin Oscar’ları olarak anılan ve her yıl LACP tarafından düzenlenen Vision Awards’tan 4 büyük ödülle dönen Kibar Holding, “Sürdürülebilirlik Raporları” kategorisinde birinci oldu ve Platin ödülü almaya hak kazandı. “Online / Dijital Raporlar” kategorisinde de birincilik kazanan Holding, iletişim sanatı ve yönteminde genel mükemmellik için takdim edilen Teknik Başarı Ödülü ile Best in House kategorisinde Gold ödüle de layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

36 hedef, 92 performans göstergesi

Gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakma amacıyla faaliyet gösteren Kibar Holding ve Grup şirketleri, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir sistemi esas alıyor. Kibar Grubu sürdürülebilirliği iklim değişikliği ile mücadele, döngüsel ekonomiye geçiş, çevreye ve topluma fayda yaratma ve fırsat eşitliği başta olmak üzere Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı “169 hedefi”ne katkı sağlayacak yol haritası doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında belirlediği “36 Hedefi”, “92 Performans Göstergesi” ile izliyor ve gerçekleşmeleri tüm paydaşlarıyla paylaşıyor. 2020 yılından itibaren 80 adet çevresel, sosyal ve yönetişim verisinin Uluslararası Güvence Denetimi Standardı ve Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri kapsamında bağımsız denetim tarafından doğrulanmasını sağlıyor. Tedarikçi sürdürülebilirlik programından biyoçeşitlilik projelerine, Kibar Gönüllüleri aracılığıyla eğitim ve çocuk alanlarında topluma katkı sunmaktan enerji verimliliği projelerine uzanan geniş bir skalada çok yönlü çalışan Grup, CEO Haluk Kayabaşı liderliğinde sürdürülebilirlik için yoğun mesai harcıyor.