ABD vize başvurusunda sosyal medya hesaplarına 'herkese açık' şartı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularında gerekli incelemelerde tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarının "herkese açık" olması şartı getirildiğini duyurdu.

ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından, "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" notuyla paylaştığı duyuruda, vize başvurularında kişilerin sosyal medya hesaplarının "herkese açık" olması zorunluluğunun geldiği bildirildi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir."