Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızılı kartla oyun dışı kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda mücadele ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar maçı 9 kişi tamamladı. İlk olarak müsabakanın 31. dakikasında Sacha Boey kırmızı kart gördü. Mücadelenin son anlarında 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Efecan Karaca’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık, Abdülkerim’e direkt kırmızı kart verdi.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Gaziantep FK maçında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.