Abdullah Aliye Can Anaokulu'ndan İlçe Millî Eğitim Müdürü'ne Öğretmenler Günü Ziyareti

Ziyarette minik öğrencilerin sıcak yaklaşımı ve öğretmenlerin günün anlamına ilişkin dilekleri, makamda samimi bir atmosfer oluşturdu. Müdür Damat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm eğitim kadrosuna teşekkür etti.

Okul Müdürü Hicran Çankaya, öğretmen ve öğrencileriyle gerçekleştirdikleri bu ziyaretin, eğitim camiası adına anlamlı bir buluşma olduğunu vurguladı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek başarılar diledi.

Kurumsal nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyaret sonrası, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Ziyaretlerinden dolayı şükranlarımızı sunarız.” mesajı paylaşıldı.