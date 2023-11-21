Abdullah Ardıç Kütüphanesi hizmete girdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç’ın babası merhum Abdullah Ardıç’ın adının verildiği kütüphane bugün açıldı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın babası merhum Abdullah Ardıç’ın adı, Mamak İlçesindeki Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi’nin TABİD tarafından yenilenen kütüphanesine verildi. Kütüphanenin açılış töreninde konuşan ASO Başkanı Ardıç, bugüne kadar yaptığı en anlamlı açılış olduğunu belirterek, “Babamın aziz hatırasının bir okul kütüphanesinde yaşayacak olması ailemiz için büyük bir mutluluk” dedi.

“En anlamlı açılış”

ASO Başkanı Seyit Ardıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı. Katıldığı en anlamlı açılış töreni olduğunu belirten Ardıç, babası Abdullah Ardıç’ın aziz hatırasının okul kütüphanesinde yaşayacak olmasının ailesi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti. Kütüphanelerin sadece bir mekan değil, aynı zamanda bilgiye açılan bir kapı olduğunu belirten Ardıç, “Umarım bu mekan, bilgi ve kültürün paylaşımı konusunda bir merkez olur; bilgi ve sevgi dolu nice hikayelere ev sahipliği yapar. Babamızın adı da, burada bulunan her kitapla birlikte sonsuza kadar yaşar” dedi.

Başkan Ardıç, bundan sonra da Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi’ne her türlü desteği sağlamaya gayret edeceklerini söyledi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ise eğitim için her kesimin katkısına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Abdullah Ardıç Kütüphanesi’nin hayırlı olmasını diledi.

TABİD Derneği Başkanı Nuray Başar da konuşmasında, Abdullah Ardıç’ın mükemmel evlatlar yetiştirdiğini belirterek, kütüphaneye onun adını vermekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Gençlerin ve girişimci iş kadınlarının desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Başar, 6 yıldır Mamak bölgesindeki gençlere destek sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Abdullah Ardıç Kütüphanesi’nin açılış kurdelesini ASO Başkanı Seyit Ardıç, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, TABİD Derneği Başkanı Nuray Başar birlikte kesti.

Abdullah Ardıç Kütüphanesi”nin açılış törenine ASO Başkanı Seyit Ardıç, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Levent Akçakoca, ASO Meclis Üyesi, Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı ve TABİD Derneği Başkanı Nuray Başar, ASO Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, ASO 35. Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Gökçe Yıldırım Kalkan, TABİD üyeleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.