Abdullah Avcı: 'Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel maçının Türkiye’ye maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdiğini belirterek, “Türkiye’nin her tarafının tek tuttuğu takım Trabzonspor’du” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel’i ağırladı. Müsabaka bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın Türkiye’ye maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdiğini belirterek, “Türkiye’nin her tarafının tek tuttuğu takım Trabzonspor’du. Buraya gelen kulüp başkanlarına, sosyal medyadan, her yerden destek verenlere, tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatya, Adıyaman forması, bayrağı görmek harika bir şey. Hep bunu ifade ettim. Senelerdir telaffuz ettim. Futbolun iyileştirme, birleştirme gücü var. Bugün itibarıyla herkesin takımı Trabzonspor ile start verilmiş. Oyunlar oynanacak, kazanacak, kaybedilecek. Rekabet, saygı Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Bugün Trabzon’da başlangıç olması, bu takımın teknik direktörü olarak beni mutlu ediyor. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği süreç başlar” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncuları tebrik eden Avcı, “Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonlarını kaybetmediler, disipline, oyuna sadık kaldılar. İlk yarı 1 pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Kalecinin devreye girdiği 5-6 net pozisyonumuz var. Bugün burada koparabilirdik” şeklinde konuştu.

“Trabzonspor tarihinde Avrupa’da devam eden 16 takımdan biri olmak istiyoruz”

“Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız” diyen Avcı, “İnsanların yüzü, ülkenin yaşadığı süreçten kafasını çevirip biraz tebessüm ettirebildiysek, yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu beni mutlu ediyor. Trabzonspor tarihinde Avrupa’da devam eden 16 takımdan biri olmak istiyoruz. Gelen taraftara teşekkür ederiz. Kulüp başkanları, taraftarlara buraya koşarak gelen insanlara saygılar sunuyorum. Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız” diye konuştu.

“Hamsik ile yarın sohbet edeceğiz”

Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik’in geleceği ile ilgili soruya Avcı, “Hamsik ile yarın sohbet edeceğiz, geleceğiyle vereceği karalarıyla ilgili. Ondan her türlü faydalanmak istiyoruz. Oturup yarın konuşacağız. O da hızla çalışıyor. Dönüş açısından daha iyi olabilir” ifadelerini kullandı.

Basel maçı sonrası Almanya’da depremzedeler için özel maç yapılacak

Basel maçı sonrası Avrupa’da hazırlık maçı oynayacaklarını vurgulayan Avcı, "Almanya, Türklerin çok olduğu, yaşadığı yer. Geliri depremzedeler için özel maç oynayacağız. Basel’den orayı geçip, maçı oynayıp, Türkiye’ye döneceğiz” şeklinde konuştu.