Abdullah Der, Ataşehir Belediye Başkan aday adayı oldu

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ataşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediyesinde Başkan Yardımcısı görevini yürüten Abdullah Der, yaklaşan yerel seçimler için CHP’den Ataşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. Der, partisinin bayrağını yükseklere taşımak için mücadele göstereceğini ifade etti.

Abdullah Der, “Aday adaylık dosyamı ilçe başkanımıza verdim. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Aday olmak herkesin doğal olarak hakkıdır. Biz de demokratik hakkımızı kullanarak aday adayı olduk. Partimiz eğer bizi aday gösterirse partimiz için elimizden geldiğince çalışacağız. Partimizin bayrağını yükseklere taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.