Abdullah Kiğılı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı başarılarından dolayı kutladı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, uzun yıllardır TVF’nin giyim sponsoru olan Kiğılı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Kiğılı Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem’i ziyaret etti.

FIVB Milletler Ligi’nde Amerika Birleşik Devletleri’ni yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçta Çin’i de geride bırakarak şampiyon olmuştu. Şampiyona sonrası takımla yurda dönen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ TVF kadın ve erkek Milli takımları giyim sponsoru olan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’yı ziyaret etti. Üstündağ ve Kiğılı ailesi ile turnuva başarısını kutladılar.