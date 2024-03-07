Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasıyla dolandırıcılık yaptılar: 5 gözaltı

İş adamı Abdurrahim Albayrak’ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları kişileri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca dolandırılanların numarayı aradıklarında telefonu Abdurrahim Albayrak’ın açtığını belirtti.

Bayrampaşa’da 63 yaşındaki R.Ö. adlı kadın, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıklarını R.Ö’ye, ’hesabınızda bir karışıklık var’ diyerek başka bir hesaba 100 bin lira havale yapmasını istedi. Dolandırıcılara inan kadın havaleyi gerçekleştirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Abdurrahim Albayrak’ın adını kullandılar

Emniyette olanları anlatan R.Ö., kendisini arayan telefon numarasına dönüş yaptığında karşısına iş adamı Abdurrahim Albayrak’ın çıktığını söyledi. R.Ö., önce tanımadığı Abdurrahim Albayrak’a ’Beni neden dolandırdınız?’ diye sorduğunu ancak konuşmanın ilerlemesiyle onun da olaydan haberinin olmadığını anladığını söyledi.

Aynı yöntemle 7 kişi daha dolandırılmış, 5 kişi gözaltına alındı

Dolandırıcılık Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmada, benzer yöntemle toplam 7 kişinin dolandırıldığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Mehmet B.A., Ömür C.K., Mert C.T., Gökhan G.Ç., Ali İ.M., Esenyurt’ta 3 farklı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 TL para ele geçirildi. Şüphelilerden Ali İ.M.’nin, 5 suç kaydı olduğu ayrıca 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.