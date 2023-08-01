Abha'da yaz keyfi

Suudi Arabistan’ın ’doğanın ve dağların gelini olarak anılan yazlık tatil beldesi Abha, serin havasıyla dikkat çekiyor. Abha şehri, kendine özgü miras binaları ve yeşil çimenler arasında eşsiz bir güzelliği bünyesinde barındıryor.

Otantik gelenekleriyle bilinen Abha, doğanın cazibesi ile dağların görkemini birleştiren özel bir şehir. Soğuk ve yağmurlu günlerde bile, Abha’nın benzersiz eğlence ve güzellikleri ziyaretçilere unutulmaz anılar yaşatıyor.

Tüm bu güzellikler, sahip olduğu esrarengiz sisin efendisi, güneyin gelini olarak bilinen ve yemyeşil doğasıyla uzun yıllar boyunca Orta Doğu bölgesinin en önemli yaz destinasyonlarından biri olan Abha, harika bir yaz atmosferi sunuyor.

Abha, en ünlüsü deniz seviyesinden 2 bin 200 metrenin üzerinde yükselen Jabal Al-Souda olan doğal manzaralı birçok turistik mekana sahip. Bu bölgeyi ziyaret eden turistler, dağların tepesinden uzanan büyüleyici bir doğa manzarasını görebiliyor ya da El-Souda’nın tepesinden Wadi Al-Aws’a doğru inen teleferiklerle dolaşabiliyor. Yaz aylarında, Abha çeşitli doğa ve serin hava tutkunlarını cezbediyor.