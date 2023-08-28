Abi kardeş arasında sokak ortasında silahlar konuştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde abi kardeş arasında sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Kurşunlar iki araca isabet ederken, polis kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, İstanbul’dan yola çıkan E.A. (35), Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak’ta bulunan baba ocağına geldi. Burada, E.A. ile abisi A.A. (40) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavga dönüştü. Sokağa taşan kavgada, yanında bulunan tabancaları çıkartan abi kardeş birbirlerine rast gele ateş açtı. Facianın eşiğinden dönülen olayda sokakta bulunan insanlar kaçışırken, baba M.A. araya girerek kavgayı sonlandırıldı. Kardeşler bindikleri araçlarla kaçarak uzaklaştı.

İhbar verilmesi üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları kapatırken, incelmelerde bulundu. Tabancadan çıkan kurşunların 41 B 1071 plakalı Ford marka ve 41 B 1071 Fiat marka hafif ticari araca isabet ettiği görüldü. Herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.