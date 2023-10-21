Aboubakar 'dalya' dedi

Beşiktaş’ta, Galatasaray derbisine 11’de başlayan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda, sarı-kırmızılılar karşısında gol arayacak olan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar için ise bu karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu mücadeleyle birlikte siyah-beyazlı formayı 100. kez sırtına geçirmiş oldu.

Aboubakar’ın geride kalan 99 maçta 59 gol, 14 asisti bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon da Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi’nde toplam 16 müsabakada 11 gol, 3 asiste imza attı.