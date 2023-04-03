Aboubakar atıyor, Beşiktaş kazanıyor

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, yükselen form grafiği ile dikkat çekiyor. Dün oynanan Fenerbahçe derbisinde rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Süper Lig’in son 4 haftasında da gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş’ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, son haftalarda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Cenk Tosun ile birlikte siyah-beyazlıların gol ayağı olan 31 yaşındaki oyuncu, derbide Fenerbahçe ağlarını sarsmasıyla birlikte Süper Lig’de çıktığı son 4 müsabakada gol atma başarısı göstermiş oldu.

Fenerbahçe’ye karşı mağlubiyeti yok

Kamerunlu yıldız, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig’de en çok Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’ye rakip oldu. Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 5 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen Aboubakar, söz konusu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 3 kez de beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertlilere karşı toplam 342 dakika sahada kalan deneyimli santrfor, 4 de gol kaydetti.

Beşiktaş forması ile 75 maçta 39 gol, 10 asist

2016-2017, 2020-2021 ve bu sezonla birlikte 3 dönem Beşiktaş formasını sırtına geçiren Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarla 75 müsabakaya çıktı. Kamerunlu oyuncu, bu maçlarda 39 gol atarken, 10 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 61 maça çıkıp 31 gol, 10 asist katkısı sağlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 3 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Aboubakar’ın 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında da 2 golü bulunuyor.