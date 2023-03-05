Aboubakar, Beşiktaş'taki üçüncü döneminde ilk golünü kaydetti
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki üçüncü dönemindeki ilk golünü kaydetti.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş’taki üçüncü dönemindeki ilk golünü kaydetti.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu maçta takımının ikinci golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile üçüncü dönemdeki ilk golüne ulaşmış oldu.
Kamerunlu santrfor siyah-beyazlı forma ile ilk kez transfer olduğu 2016-2017 sezonunda 12 gol, 4 asist kaydederken, ikinci dönemi olan 2020-2021 sezonunda ise 15 gol atıp 8 de asist yapmıştı.