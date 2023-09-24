Aboubakar, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı

Beşiktaş'ın, Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Aboubakar, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü attı
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Beşiktaş’ın, Kayserispor’u sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, bu sezon Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 2-1’le geçti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain kaydetti.

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Aboubakar, bu golle 2023-2024 sezonunda ligde çıktığı beşinci maçında ilk kez rakip ağları sarsmış oldu.

Bu sezon Fatih Karagümrük, Pendikspor, Sivasspor ve Trabzonspor’a karşı oynayan Kamerunlu futbolcu, Sivasspor müsabakasında 1 asist yapmıştı.