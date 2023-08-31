Aboubakar'dan Avrupa'da 6 maçta 5 gol

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev karşısında attığı golle birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 gole imza attı.

Aboubakar'dan Avrupa'da 6 maçta 5 gol
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EditörEditör
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Beşiktaş’ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev karşısında attığı golle birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gole imza attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların formda ismi Vincent Aboubakar, karşılaşmanın 52. dakikasında rakip fileleri sarsarak galibiyetin mimarlarından oldu. 31 yaşındaki oyuncu Tirana’ya 1, Neftçi Bakü’ye 2, Dinamo Kiev’e ise toplamda 2 gol kaydetti.

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Vincent Aboubakar, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Cenk Tosun’a bıraktı.