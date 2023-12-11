Aboubakar'ın eski halinden eser yok

Beşiktaş’ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Süper Lig’de ortaya koyduğu performansla beklentilerin oldukça altında kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, haftayı 26 puanla beşinci sırada tamamladı. 40 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın 14 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, attığı 22 golle de ligde ilk 10’da yer alan takımlar arasında en düşük gol sayısına sahip üçüncü ekip konumunda bulunuyor.

Bunun en önemli sebebi de siyah-beyazlıların santrforlarından beklediği verimi alamaması. Ligde geride kalan 15 müsabakanın 12’sinde görev alan Aboubakar’ın 4, Cenk Tosun’un ise 3 golü var. Özellikle geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan ve Beşiktaş’ta 3.5 sezonu geride bırakan Vincent Aboubakar’ın, 2023-2024 sezonunda istenilen performansı sergileyememesi camiada hayal kırıklığı yaşattı.

İlk sezonuna benzer performans

2016-2017 sezonunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu, o sezon ligde ilk 15 maçın 13’ünde top koşturmuş ve 2 gollük katkı vermişti. Aboubakar, sezonu ise 27 karşılaşmada 12 gol, 4 asistlik performansla kapadı.

2020-2021 sezonunda ilk maçına 3. haftada çıkan ve ilk 5 müsabakasında rakip ağları sadece 1 kez sarsabilen Kamerunlu futbolcu, sonraki 5 haftada üst üste goller atmış ve 15 haftada sahada olduğu 11 karşılaşmada 8 gol, 1 asistle oynamıştı.

Aboubakar, söz konusu sezonu 26 mücadelede 15 gol, 5 asistle tamamladı.

2022-2023’ün devre arasında bir kez Beşiktaş’a imza atan Vincent Aboubakar, 18 maçı 16’sında sırtına geçirdiği siyah-beyazlı formayla 13 gol, 2 asiste ulaştı.

Ligde 2 aydır gole hasret

Bu sezon Süper Lig’de son golünü 8. haftada, 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbulspor’a atan tecrübeli futbolcu, 2 ayı aşkın süredir gol sevinci yaşayamıyor. Sezonun ilk 4 maçını boş geçen Vincent Aboubakar, 15 haftanın 12’sinde 859 dakika süre aldı ve siyah-beyazlı ekibe 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.