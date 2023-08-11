Aboubakar, performansıyla göz dolduruyor

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Aboubakar, performansıyla göz dolduruyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ile açan Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlar ile saf dışı bırakıp, bir üst turda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Bakü temsilcisi ile oynanan ilk müsabakada da rakibini deplasmanda 3-1’lik skorla geçen Beşiktaş’ta Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, performansıyla dikkat çekiyor. Neftçi Bakü mücadelesine 11’de başlayan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, karşılaşmanın 14. dakikasında siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Aboubakar, maçın 77. dakikasında yerini Semih Kılıçsoy’a bıraktı.

Kamerunlu santrfor, bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 3 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.