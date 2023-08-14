Aboubakar, Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı
Fatih Karagümrük maçında penaltıdan yararlanamayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu.
Fatih Karagümrük maçında penaltıdan yararlanamayan Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu.
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Kamerunlu santrforu Aboubakar da 48. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 31 yaşındaki futbolcu, böylelikle siyah-beyazlı formayla üçüncü dönemini yaşadığı Süper Lig’de ilk kez bir penaltı vuruşunu kaçırdı.
Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Denizlispor, Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 2022-2023 sezonunda da Konyaspor ile Adana Demirspor ağlarına penaltılardan 1’er gol kaydetmişti.