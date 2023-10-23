Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursa'da aç kalan domuzlar yemek aramak için şehir merkezine indi.
Bursa’da aç kalan domuzlar yemek aramak için şehir merkezine indi.
Olay Gemlik ilçesi Manastır Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü havanın kararmasına yakın saatlerde yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteyneri ve ağaçlık alanda yemek arayan domuzlar mahallelinin şaşkın bakışları arasında geldikleri ormanlık alana girerek gözden kayboldu.