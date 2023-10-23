Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuzlar yemek aramak için şehir merkezine indi.

Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursa’da aç kalan domuzlar yemek aramak için şehir merkezine indi.

Olay Gemlik ilçesi Manastır Mahallesi’nde meydana geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü havanın kararmasına yakın saatlerde yemek aramak için şehir merkezine indi. Bir süre çöp konteyneri ve ağaçlık alanda yemek arayan domuzlar mahallelinin şaşkın bakışları arasında geldikleri ormanlık alana girerek gözden kayboldu.