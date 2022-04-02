Aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti
Hayrabolu'da gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurtlar, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Şalgamlı Mahallesi’nde hayvancılık yapan İsmail Başlık’a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti. Sabah ağıla giren Başlık, koyunlarının telef olduğunu görünce şaşkına döndü. Koyunların sahibi Başlık’ın haber vermesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edilerek konuyla ilgili inceleme yaptı.
Öte yandan bölgedeki vatandaşlar da, kurt saldırılarına karşı ağıllardaki tedbirleri artırdı.
İHA
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