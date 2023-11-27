Aç kalan kurtlar İstanbul'da şehir merkezine indi

İstanbul Başakşehir'de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Aç kalan kurtlar İstanbul'da şehir merkezine indi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul Başakşehir’de aç kalan kurtlar şehre indi. Sokak arasında dolaşan kurtlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Başak Mahallesi Çevre Sanayi Sitesi içerisinde geçtiğimiz gün çekilen görüntüde aç kalan 2 kurtun sokak arasında dolaştığı görüldü. Yemek arayan kurtları gören vatandaş şoke oldu. İlginç anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman