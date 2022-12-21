Aç kalan su samuru balıkçı teknesinde yem aradı

Balıkesir Manyas Kuş Cenneti’nde nesli tükenmek üzere olan bir su samuru balıkçı teknesinde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği-(IUCN)tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde, Kırmızı Listede (Yakın tehdit) altında bulunan ve yayılış gösterdiği bütün ülkelerde koruma altında yer alan su samuru, Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Çetin tarafından Manyas Kuş Cenneti Gölü’ne kenarı olan Bandırma Bereketli Köyü’ nde görüntülendi.

İki yıldır Uluabat Manyas gölünde yaptığı gözlemlerde, özellikle yoğun popülasyona sahip birçok balık türünün hastalık nedeniyle azaldığını, ekolojik beslenme zincirinin kırıldığını ve bu sebeple her iki gölde de kuşların ve diğer canlıların yaşamsal döngüsünün zorlaştığını tespit eden Çetin, su samurlarının da bundan etkilendiğini belirtti.

Ahmet Çetin, fırtınanın çok sert olduğu bir gün Bereketli Köyü’nde gözlemlerini sürdürürken; su samurunun beslenmek için bir süre balıkçı teknelerindeki ağlarda yiyecek aradığını ve daha sonra göl sularına dalarak gözden kaybolduğunu dile getirdi.