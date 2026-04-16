Aç kalmadan kilo vermek mümkün: Uzmanından sağlıklı yöntemler

Kilo vermek isteyen birçok kişi, hızlı sonuç almak adına şok diyetlere yönelirken, uzmanlar bu yöntemlerin uzun vadede kalıcı olmadığını ve sağlık riskleri barındırdığını vurguluyor. Silivri’de hizmet veren Diyetisyen Ecem Bakal ise aç kalmadan, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme modeliyle kilo vermenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Açlık değil denge ön planda

Kilo verme sürecinde en sık yapılan hatanın öğün atlamak ve uzun süre aç kalmak olduğunu belirten Bakal, bu durumun metabolizmayı yavaşlattığını ifade ediyor. Dengeli dağıtılmış öğünler ve doğru besin tercihleriyle hem tokluk hissinin korunabileceğini hem de yağ yakımının desteklenebileceğini belirtiyor.

Şok diyetler yerine kalıcı alışkanlıklar

Kısa sürede hızlı kilo kaybı vadeden diyetlerin genellikle kas kaybına ve sonrasında verilen kiloların geri alınmasına yol açtığını söyleyen Bakal, bu süreçte önemli olanın yaşam tarzını değiştirmek olduğunu vurguluyor. Sağlıklı kilo kaybının haftalık kontrollü ilerlemesi gerektiği ifade ediliyor.

Kişiye özel planlama fark yaratıyor

Her bireyin metabolizma yapısının farklı olduğunu dile getiren Bakal, standart listeler yerine kişiye özel hazırlanan programların daha başarılı sonuç verdiğini belirtiyor. Bu sayede bireyler hem aç kalmadan süreci sürdürebiliyor hem de motivasyon kaybı yaşamıyor.

Silivri’de profesyonel destek imkânı

Silivri’de danışan kabulüne devam eden Diyetisyen Ecem Bakal, aç kalmadan kilo vermek isteyen bireyler için bilimsel temelli beslenme programları sunuyor. Amaç; geçici çözümler yerine kalıcı ve sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturmak.

Uzmanlar, kilo verme sürecinde bilinçli hareket edilmesi ve profesyonel destek alınmasının hem sağlık hem de kalıcılık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.