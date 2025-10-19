Aççana Höyük'te M.Ö. 1500'lere ait çivi yazılı tabletler bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aççana Höyük’te yürütülen kazılarda çivi yazılı tabletlerin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük’te yürütülen kazılarda, M.Ö. 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletlerin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Belgeler, Mitanni İmparatorluğu’nun etkisindeki İdrimi Hanedanlığı’na ait idari ve ekonomik yaşam hakkında önemli bilgiler içeriyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen kazılarda, yoğun bir yangın tabakası içinde keşfedilen tabletlerde; farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri, mobilya siparişleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla ilgili detaylar yer alıyor.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tabletlerin yalnızca dini değil, aynı zamanda dönemin idari ve ekonomik düzenine dair de önemli ipuçları sunduğunu belirtti. Bu keşfin, Geç Tunç Çağı’nın süper güçlerinden biri olan Mitanni İmparatorluğu’nun himayesinde yönetilen bir krallığın çok yönlü yapısını ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu keşfin Türkiye’nin kültür hayatına değer katacağını ifade eden Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin izini süren kazılar, bize yine benzersiz bir keşif sundu. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürülen Aççana Höyük, Eski Alalah kenti kazılarında Hatay, Reyhanlı’da İdrimi Hanedanlığı dönemine ait, yaklaşık M.Ö. 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletler gün yüzüne çıkarıldı. Yoğun bir yangın tabakası içinde bulunan bu belgelerde; mobilya siparişleri, farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Bu buluntular, Geç Tunç Çağı’nın süper güçlerinden biri olan Mitanni İmparatorluğu’nun himayesindeki bir bölgesel krallığın sadece dini değil, aynı zamanda idari ve ekonomik yaşamına da ışık tutuyor. Kazılarda emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza ve tüm bilim insanlarına gönülden teşekkür ediyor, bu önemli keşfin ülkemizin kültür hayatına değer katmasını diliyorum."