Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada

Bursa'da dikkatsiz iki sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada
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Bursa’da dikkatsiz iki sürücünün kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ara yola dönmek isteyen otomobile başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler şokun etkisiyle otomobilden inerek kaldırım üzene oturdu. Kazada yaralanan olmazken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada
Aceleciliğin sonu kazayla bitti, o anlar kamerada