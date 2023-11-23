Acemler'de trafik düzenlemesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışma nedeniyle Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası İzmir gidiş istikametinde trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışma nedeniyle Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası İzmir gidiş istikametinde trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediye tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası İzmir gidiş istikametinde 24 Kasım Cuma sabahı 03.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Trafikte aksama olmaması amacıyla sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir."