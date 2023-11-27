Acemler'de trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelalarının montajı sebebiyle bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Acemler'de trafik düzenlemesi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelalarının montajı sebebiyle bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

"Mudanya Kavşağı ile Acemler Kavşağı arası Ankara gidiş istikametinde 28 Kasım Salı 01.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Trafikte aksama olmaması için sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir."