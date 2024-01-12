Acente yetkilileri Hereke'yi gezdi

Körfez Belediyesi, 2. Turizm Sektör Buluşması kapsamında Kocaeli’ye gelen acente yetkililerini Hereke Kalesi’nde ağırladı.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, TÜRSAB ve Kocaeli Otel İşletmecileri işbirliğinde gerçekleşen 2. Turizm Sektör Buluşması için Kocaeli’ye gelen 150 acente yöneticisinin bir durağı da Hereke Kalesi oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de gelen acente yöneticilerini karşıladı, Hereke Kalesi’nin ayağa kalkış süreci ve tarihi ile ilgili bilgiler aktardı.

Hereke’nin çok özel bir bölge olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, Körfez’in liman ve sanayi şehir dışında tarih ve doğal güzelliklerle bürünmüş bir ilçe olduğunu belirtti. Söğüt, "Balkan coğrafyasından, orta doğudan ve ülkemizin birçok noktasından bugün buraya gelen siz değerli heyeti ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. İçerisinde bulunduğumuz alan Hereke Kalesi. Özel bir bölge. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 10 yıl süren çalışma sonrasında ayağa kaldırdık. Hereke içerisindeki tarihi yapılar ile özel bir bölge. Hereke’mizin halısı, köşkü, kalesi ve tescilli yapıları ile turizm anlamında değerlendirilmesi gereken bir nokta. Bu kaleyi bu noktaya getirdik. Tüm turistleri bekliyoruz" dedi. Başkan Söğüt’ün ardından Sanat Tarihçisi Selami Taştan da Hereke Kalesi ve bölgedeki turistik ve tarihi yapılarla ilgili olarak temsilcilere bilgiler aktardı.

Yerli ve yabancı yaklaşık 150 turizm acentesinin katılım sağladığı 2. Turizm Sektör Buluşması programının son gününde de Körfez Belediyesi’nin Kocaeli Fuar Alanı’nda açtığı stant ilgi gördü. Başkan Şener Söğüt de Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş ile birlikte fuardaki standı gezdi. Fuar kapsamında acente yöneticileri halı dokumasını izledi ve deneme yaptı. Standı gezenlere de çeşitli hediyeler takdim edildi.