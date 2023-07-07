Acı kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kuzeninin kullandığı otomobil ile çarpışan ve hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kurudere Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Kurudere istikametine seyir halinde olan 21 yaşındaki Emirhan Alemdar idaresindeki motosiklet ile kuzeni H.A.’nın kullandığı otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı genç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Alemdar’ın cenazesi Kurudere Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında mahalle mezarlığına defnedildi.