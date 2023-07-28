Açık Hava Çocuk Etkinliği mahallelerde başlıyor

Yalova Belediyesi, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği salon etkinliklerini açık havaya taşıyor.

Sezonun ilk açık hava çocuk etkinliği, 29 Temmuz Cumartesi günü Dere Mahallesi Doğuşspor Bayram Biçer Tesisleri’nde gerçekleşecek. Etkinlikler saat 15.00-20.40 saatleri arasında düzenlenecek. Transformers robot, 6 farklı şişme parkur, çocuk dans şov ve yüz boyama gibi etkinlikler gün boyunca çocukların eğlencesine sunulacak. Günün son etkinliği ise 20.00- 20.40 arasında çocuk oyunu ile son bulacak. Etkinlik boyunca belediye ekipleri tarafından çocuklara ücretsiz pamuk şeker ikramı yapılacak.

Çocuk etkinliklerinin hem aileler hem de çocuklar açısından önem taşıdığını belirten Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, “Kıymetli çocuklar eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Sizler için düzenlediğimiz salon etkinliklerimizi artık açık havada yapıyoruz. Belirlediğimiz planlama çerçevesinde mahallelerde etkinliklerimiz olacak. Tüm çocuklarımızı bu güzel alana davet ediyorum, sizi eğlenceye doyuracağız” dedi.