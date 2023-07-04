Açık hava kültür sanat etkinlikleri başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ve açılışı Halk Dansları Gecesiyle yapılan “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” konserlerle devam ediyor. Ağustos ayına kadar 5 konser ve 1 kukla ile sirk gösterisi ilçe halkıyla buluşacak.

İnegöl Belediyesi, yaz ayları için unutulmaz bir kültür sanat programı hazırladı. Bayram öncesi İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterilerini sunduğu geceyle başlayan “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” bu hafta sonundan itibaren 5 Ağustos’a kadar birbirinden güzel konser ve gösterilerle devam edecek.

6 Özel program

Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Yaz ayları için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz güzel bir hazırlık yaptı. Açılışını bayram öncesi İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuzun muhteşem Halk Dansları Gecesiyle yaptığımız Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde 6 özel gecede ilçe halkımızı birbirinden kıymetli sanatçılarla buluşturacağız. Tüm programlarımız Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılacak. 07 Temmuz Cuma akşamı Safa Zakir 90’lar pop konseri ile başlayacak programlarımız sırasıyla; 08 Temmuz Cumartesi akşamı Şükrü Turan yeni şarkılarla pop konseri, 22 Temmuz Cumartesi Türk Halk Müziği Yetişkin Korosu ile TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger konseri, 28 Temmuz Cuma akşamı Abdullah Beyaztaş ile Cambaz Mithat kukla ve sirk gösterisi, 29 Temmuz Cumartesi akşamı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ile THM Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konseri ve son olarak 05 Ağustos Cumartesi akşamı Türk Sanat Müziği Korosu ile ses sanatçısı Çiğdem Gürdal konseriyle tamamlanmış olacak” dedi.

Başkan Taban’dan ilçe halkına davet

Tüm bu etkinliklerin ilçe halkına daha keyifli bir yaz dönemi geçirmeleri için yapıldığını ifade eden Başkan Taban, “Kültür ve sanat, hayatımızın önemli bir parçası. Kültür ve sanatı yok sayamayız. Tüm bu konserler ve gösteriler de vatandaşlarımız katılırsa değer kazanıyor. Bu vesileyle ben tüm ilçe halkımızı Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.