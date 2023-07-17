Açık havada sinema keyfi

Körfez Belediyesi’nin açık hava sinema etkinlikleri Kirazlıyalı ile devam etti. Sahil kenarında gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar kadar yetişkinler de ilgi gösterdi.

Kültür sanat etkinliklerinin devam ettiği Körfez’de vatandaşlar şenliklerle ve açık hava sinema etkinliğiyle eğleniyor. Programlarda Körfez Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır da ikram ediliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de zaman zaman etkinliklere katılarak, vatandaşlarla bir araya geliyor. Kirazlıyalı sahilinde gerçekleştirilen son etkinlikte de vatandaşlar temiz hava ve patlamış mısır eşliğinde ‘Tim, Tim, Timsah’ filmini izledi.