Açık havada sinema keyfi
Kartepe'de Yazlık Sinema Günleri etkinliği çerçevesinde vatandaşlar açık havada sinema keyfi yaşadı.
Kartepe’de Yazlık Sinema Günleri etkinliği çerçevesinde vatandaşlar açık havada sinema keyfi yaşadı.
Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkararak günümüze taşıyan Kartepe Belediyesi, Yazlık Sinema Günleri etkinliği başlattı. Etkinlik çerçevesinde vatandaşlara Yol Arkadaşım 2 filmi izletildi. Kendileri için hazırlanan alana gelen vatandaşlar, keyifli bir akşam geçirdi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Açık hava sineması nostaljisini yaz sezonunda hemşehrilerimizin ilgisi ve katılımıyla günümüze uyarlıyoruz. Sıcak yaz akşamları için keyifli bir etkinlik. Birlikte paylaştığımız her şey daha da güzelleşiyor. Havalar müsait oldukça devam edeceğiz" dedi.