Açık kalp ameliyatına gerek kalmadı: 51 yaşındaki hastaya yeni kapak kasıktan takıldı

Daha önce 3 kez açık kalp ameliyatı olan 51 yaşındaki hastaya, bu kez Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde kasıktan girilerek yeni kapak takıldı.

Daha önce 3 kez açık kalp ameliyatı geçiren 51 yaşındaki hasta Kiraz Ay, şikayetleri üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kardiyoloji bölümünde muayene olan Ay’ın triküspit kapağında ciddi darlık ve triküspit yetersizlik saptandı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Yayla, hasta Ay’ın açık kalp ameliyatını kaldıramayacağından dolayı nadir yapılan bir tedavi yöntemi uyguladı. Bu kez kasıktan girilerek yeni kalp kapağı takılan Ay, 1 hafta içinde normal hayatına döndü.

Prof. Dr. Yayla hastanın şikayetleri üzerine hastaneye geldiğini belirterek, "Hem aortuna, hem mitral kapağına, hem triküspit kapağına ayrı ayrı operasyonlar yapılmış. En son yaklaşık 2 yıl önce yine 2 kapağına ve triküspit kapağına da onarım yapılmış ve biyoprotez kapak yerleştirilmiş. Hasta bize kontrole geldiğinde şikayetleri vardı. Baktığımızda ekosunda, triküspit kapağında hem ciddi darlık, hem de ciddi triküspit yetersizliği saptadık" diye konuştu.

Hastanın bir ameliyatı daha kaldıramayacağını dile getiren Yayla, "Hastaya endikasyon olarak tekrar ameliyatı kaldıramayacağı için biz burada femoral arterden yani kasıktan girerek, biyoprotez kapağının içine balon ekspandör bir kapak yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu uygulama nadir yapılan bir uygulama"

Bu işlemin nadiren yapıldığını ve hastaların işlem sonrasında hızlı bir şekilde normal hayatlarına döndüklerini aktaran Yayla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanın işlem süresinde de aslında genel bir baygınlığı da olmadı. Anestezi eşliğinde bu kapağı birkaç yerde takıyoruz biz. İşlemden sonra da hasta çok rahat mobilize oldu. Hiçbir problem de olmadı. İşlemden sonra da genel durumu iyiydi. Bu uygulama nadir yapılan bir uygulama. Bizim merkezimizde de yeni yeni yapılmaya başlandı. Son yıllarda giderek artmakta. Çünkü perkütan yöntemle kapatmak ameliyat riskini daha da azalttığı için son dönemlerde yaygınlaşıyor. Bizim merkez de bunu nadir yapan üçüncü basamak merkezlerden biri."

"Zamanında ve uygun dönemde müdahale edersek hastaları kalp yetmezliğinden koruyoruz"

Erken müdahalenin önemini vurgulayan Yayla, "Şimdi bu hastalar eğer bu kapaklara müdahale etmezsek zamanla kulakçık ve karıncık dediğimiz genişlemeler, kalp yetersizliği, akciğer basıncının artması sonrası akciğer yetmezliği ve akciğer basıncının artması sonrası kalp yetmezliği, vücutta ödem ve şişliklerle sık sık hastane yatışları oluyor. Eski günlük yapabildiği işleri, ev işlerini ya da günlük yaşantısını idame ettiremiyor. Daha çabuk yoruluyor. Bir iki kat merdiven çıkarken daha çok zorlanıyor. En sonunda da kalp fail edip belki de kalp yetmezliğine hastalar vefat ediyor. Biz buraya zamanında ve uygun dönemde müdahale edersek hastaları kalp yetmezliğinden koruyoruz. Günlük yaşamlarında yine aynı şekilde hastanın yaşam kalitesinde düzelme sağlanıyor. Yine bu ölüm veya hastaneye yatışları da azaltan bir işlem olarak günümüzde yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Önceki ameliyatlar çok zordu"

Hasta Kiraz Ay, geçirdiği işlemin önceki ameliyatlara göre daha kolay ve rahat olduğunu belirterek, "Şu an iyiyim. Ameliyat kararı alındığında üzüldüm, çok stres yaptım yoğun bakıma yatacaksın deyince şok oldum. 1 yıl anca olmuştu ameliyat olalı. Önceki ameliyatlar çok zordu. 2 kişi kaldırıp yatırıyor. Tek başına kalkamıyorsun, oturamıyorsun hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorsun. Bu daha rahat. 1 hafta içinde toparlıyorsun ama diğer ameliyatlarda 2 -3 ay yatıyorsun sırt üstü hiç kalkmadan" dedi.