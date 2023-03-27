Açık Lise kayıtları 3 Nisan'da bitiyor

Burhaniye ilçesinde, yüzlerce kursa ev sahipliği yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Açık Lise kayıtları da devam ediyor. Kayıtların 3 Nisan’da sona ereceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, öğrencilerin kayıt süresini geçirmemelerini hatırlattı.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Açık Lise kaydı için gelenlerle dolup taşarken, kayıtların 3 Nisan’da son bulacağı açıklandı. Öğrencilerin kayıt süresini geçirmemelerini isteyen Müdür Turan Fırat Algül, “Açık Lise kayıtlarımız devam ediyor. Kayıt için, kimlik, fotoğraf, diploma veya tasdikname ile başvurulması gerekmektedir. 18 yaşına kadar olan öğrencilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. 18 yaşından büyükler için ise her sınav döneminde 50 lira ücret alınmaktadır. Bu, diploma almak isteyenler için büyük bir kolaylıktır. Bu sistemde öğrencilerimiz, 5 sınavda, yani 2 yılda lise diploması sahibi olma şansını yakalıyorlar” dedi.